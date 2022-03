Çıplak vatandaşa meydan dayağı

İHA

Adana’da kıyafetlerini çıkartıp bir aracına üzerine uzanan şahsı bir mahalle sakininin darp etmesi an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 15 Mart günü gece bir kişi yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı. Bu durumu gören vatandaşlar şahsa kıyafetlerini giymesi konusunda uyarıda bulundu. Ancak vatandaş uyarıları dinlemeyip aracın üzerinde uzanmaya devam etti. Bir süre sonra eli sopalı bir kişi geldiğini gören şahıs aracın üzerinden atlayarak kaçtı. Şahıs fazla uzaklaşmayarak mahalle sakinlerini tahrik etmeye devam etti.

Vatandaşlar uzaklaşınca da tekrar aracın üzerine çıkarıp uzandı. Bu duruma isyan eden bir mahalle sakini şahsın yanına gelerek onu darp etti. Vatandaş uzun süre çıplak vatandaşı döverken, bu anlar da saniye saniye görüntülendi. Vatandaşın elinden kurtulan şahıs olay yerinden kaçtı. Bir mahalle sakini de şahsın kıyafetlerini yerden alıp ona doğru götürdü.

Çıplak vatandaş daha sonra gözden kayboldu. Adana sokaklarında kıyafetlerini çıkartarak bir şahsın gezmesi başrolünde Adanalı sanatçı Şener Şen’in oynadığı “çıplak vatandaşı” akıllara getirdi. Bu filmde de Şener Şen kıyafetlerini çıkartıp sokakta geziyordu.