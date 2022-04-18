Cipin çarptığı yaya kurtarılamadı

AA

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında E.C. yönetimindeki 78 AAH 478 plakalı cip, Balıklar Kayası Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Kılınç'a (53) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fatma Kılınç

Doktor olduğu belirtilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.