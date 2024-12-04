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        Haberler Gündem Cipin çarptığı üniversiteli Osman yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Cipin çarptığı üniversiteli Osman yaşamını yitirdi

        Kayseri'de, yolun karşısına geçerken cipin çarptığı üniversite öğrencisi Osman Kahve, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü İbrahim Ö. ise tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:22
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        Cipin çarptığı üniversiteli öldü
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        Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Talas ilçesi Talas Bulvarı’nda meydana geldi. ERÜ Mühendislik Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Kahve, yolun karşısına geçerken İbrahim Ö. idaresindeki cipin çarpması sonucu yaralandı.

        DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kahve, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Kahve, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

        Cip sürücüsü İbrahim Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İbrahim Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Osman Kahve Sakarya'nın Geyve ilçesi Akdoğan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Geyve Akdoğan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        REKTÖRLÜKTEN TAZİYE MESAJI

        Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü de Osman Kahve'nin ölümü sonrası sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğimiz Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Kahve'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz" denildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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