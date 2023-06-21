Cip yanınca tünelde ulaşım durdu!

Araç bir anda alev aldı. Sürücü ve çevredeki diğer sürücüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak, müdahaleleri yetersiz kaldı.

Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Tünel içerisindeki diğer araçlardakiler, yoğun dumandan etkilenmemeleri için dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.