Cip uçuruma yuvarlandı! 2 ölü var
Rize'de bir cip uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde cipin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre F.B yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, ilçeye bağlı İncesu köyü yolunda uçuruma devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile kadın yolcu H.B hayatını kaybetti, araçta bulunan M.B, H.B. ve T.B. yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.