Çip krizi bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda. İşte tüm dünyada etkileri devam eden çip krizi ile ilgili bilgiler...

ÇİP KRİZİ NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, çip krizi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bilaloğlu: "Şu anki durum şunu gösteriyor; Bu çip krizi en azından 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022'nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak" dedi.