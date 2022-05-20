CIO ödülleri sahibini buldu

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2010 yılından bu yana verilmekte olan CIO Ödülleri'nin 13. kez düzenlendi. 160'ın üzerinde projenin değerlendirildiği ödüllendirme programında 32 CIO ödüllerine kavuştu.

Ödül gecesinde konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, “Dijital dönüşümle de kurum, kuruluş, organizasyon ve devletlerin iş ve işleyişlerini, dolayısıyla da stratejilerini dijital teknolojilerin sağladığı fırsatları yakalayarak farklı alanlara dahil ediyorlar. Dijital dönüşüme yardımcı olan teknolojiler ve hizmetlere bakıldığında ise yapılan harcamaların dünyada 2023 yılında 2,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2025’e kadar da kuruluşların en az yüzde 80’inin geleneksel veri merkezlerini kapatarak ortak konumlu, dağıtık ve hiper ölçekli veri merkezlerine geçmesi bekleniyor." dedi.

Ödül alan CIO'ları tebrik eden Koç, daha adil bir dünyanın anahtarının IT yöneticilerinin elinde olduğunu belirterek "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, kamu kurumu yöneticilerine yönelik eğitim planı üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin üretimi, kullanımı, yorumlanması ve saklanmasına kadar ülkemizin dünya sahnesinde rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ödül gecesinde şu CIO’lar gerçekleştirdikleri projeler ile ödüllendirilmeye layık bulundular.

AHMET COŞKUN – THY Teknik ALİ ÇAĞATAY SÖZER – Kuzey Ege Otoyolu AZİZ FAHRİ ARKAN – AgeSA CİHAN ADAR – Greyder ERDAL KEMİKLİ – Otokoç ERDOĞAN BAYRAK – BELBİM ERKAN AYTÜRK – Toyota ETHEM TOPGÜL – Intercity FULYA BIÇAK MUŞTU – Zorlu Enerji GÜRKAN TAŞKIRAN – Kiğılı HAKAN UÇAR – Yorglass HANDAN KARAKUŞ – CarreforuSA KEREM ÖZTÜRK – TAV KORAY KURT – Abdi İbrahim İlaç KÖKSAL KÜÇÜKADA – SANKO MEHMET BÜTÜN – Vakıf Katılım Bankası MEHMET FIRAT – EnerjiSA MEHMET UÇANSOY – EPİAŞ MURAT YONAR – MAY Tohum MUSTAFA BEZEKLİOĞLU – Türkiye Finans Katılım Bankası OĞUZHAN YILDIZ – Kalyon Holding SABRİ GÖKMENLER – İş Bankası SERDAR DİLMEN – DHL Express SERDAR YILMAZ – Fibabanka SERKAN ÇİL – Koç Üniversitesi SEYİT ERTUĞRUL – TAM Finans TUNA TAŞ – AstraZeneca UĞUR SERKAN TAŞKIN – Koçtaş YAŞAR KUTLU – Başbuğ Grup AHMET TURAN POLAT – YKK YAMAN ACAR – İpragaz YEKTA CAYMAZ – Arçelik