Cinsiyet eşitliği için erkekler aksiyon almalı!

Ipsos MORI ve King’s College tarafından yapılan aralarında Türkiye’nin de olduğu 27 ülkede gerçekleştirilen global araştırma iş yerinde ve toplumda cinsiyet eşitliği konusundaki tutumları ortaya koydu. Dünya çapında insanların çoğunluğu ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit derecede davrandığını düşünmüyor.

Araştırmaya göre;

• Kamuoyunun %56’sı ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit şekilde davranmadığını düşünüyor.

• Bu konuda erkeklerin %49’u iş yerlerinin eşit davrandığını düşünürken kadınların sadece %32’si bu konuda hem fikir...

• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %53’ü de iş yerlerinin kadın ve erkeğe eşit davrandığını düşünmüyor.

İnsanların çoğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada erkeklerin aksiyon alması gerektiğine inanıyor. Ama yine de bu konudaki görüşlerde de kadın – erkek kırılımında farklılıklar gözüküyor.

• Global kamuoyunun %68’i eğer erkekler de kadın haklarını desteklemek için aksiyon almazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağı konusuna katılıyor.

• Araştırmaya katılan erkeklerin %62’si de bu konuda hem fikir.

• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de %71’i kadınların ülkelerinde eşitliğe ulaşmaları için erkeklerin de aksiyon alması gerektiğine inanıyor.

İş hayatında ve hükümette daha fazla kadın lider olmazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağına katılanların oranı;

• Global ortalamada %58.

• Erkeklerin %51’I de bu konuya destek veriyor.

• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de %66’sı bu konuya katılırken,

bu konuya katılan kadınların oranı %80’leri buluyor.

Kadınlara erkeklerle eşit haklar vermek konusunda ülkemde yeterince ileriye gidildi görüşünde global kamuoyu ikiye ayrılmış durumda.

• %48’ı bu görüşe katılırken %47’si ise katılmıyor.

• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de %55’I bu konuya katılmıyor.

CİNSİYET AYRIMCILIĞININ EN ÇOK TEST EDİLDİĞİ ALANLAR

Aynı şirket tarafından yapılan bir başka global araştırmada ise iş hayatındaki bazı davranışlara ve kararlara dönük cinsiyet bazlı tutumlara ışık tutuldu. 27 ülkeden 20 bini aşkın kişiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında;

• İş yerinde kabul edilebilir davranış şekli nedir?

• Uygunsuz davranışı neler oluşturur?

• Kadınların kariyerlerine neler zarar verir?

• Ve bazı kararlar kariyeri nasıl etkiler?

Gibi ana sorularla ilgili bazı ifadelere dönük görüşler alındı.

Araştırmadan çıkan bulgular bazı konularda erkek ve kadın görüşlerinin ne derece farklılaşabileceğini de bize gösteriyor. Aynı zamanda iş hayatında cinsiyetçiliğin en çok test edildiği alanları ve bazı kararlar ve sorumlulukların hangi tarafın kariyerini daha çok etkileyebileceğini de bu araştırmada görebiliyoruz.

İş yerindeki bazı davranışlar sorulduğunda;

• “İş arkadaşına çıkma teklif etmek” global kamuoyunun hemen hemen yarısı (%46) tarafından kabul edilebilir bir davranış olarak görülüyor.

• Bu konuda kadınlar nispeten daha olumsuz bakıyor (%41).

• Araştırmaya Türkiye’den katılan kadınların %54’ü bu davranışı kabul edilebilir bulurken, erkeklerin %63’ü de bu konuda hem fikir.

• Öte yandan “Daha önce hayır dediği halde iş arkadaşına çıkma teklifinde bulunmaya devam etmek” davranışını ise kabul edilebilir bulanların oranı sadece %12.

• Araştırmaya Türkiye’den katılan kadınların %10’u, erkeklerin ise %22’si bunu kabul edilebilir buluyor.

• “Cinselliğe dayanan hikayeler anlatmak veya şakalar yapmak” konusunun iş yerinde kabul edilebilir bir davranış olup olmadığına dair de global kamuoyunun %71’i kabul edilebilir değil diyor.

• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %74’ü de bunu kabul edilebilir bulmuyor.

KADINLARIN KARİYERİNE NELER ZARAR VERİYOR?

Global ortalamada bir kadının kariyerine erkeklerin kariyerinde olduğundan daha çok zarar veren unsurların ilk üçü şu şekilde belirtiliyor:

• Çalışma saatlerinde çocuklarla ilgili sorumlulukların olması (%35)

• Çalışma arkadaşından gelen bir çıkma veya romantik ilişki teklifinin reddedilmesi (%26)

• Aileyi işten önce önceliklendirme (%26)

Belirtilen bu üç unsurun kadının kariyerine daha çok zarar verdiği global kamuoyu tarafından düşünülüyor.