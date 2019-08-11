Cinsel tacizden tutuklanan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu

Cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan ve seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein'in hücresinde ölü bulunduğu açıklandı. Epstein'in intihar ettiği sanılıyor.

Milyarder işadamı, hakkında geçmişte açılan ve savcılık makamı ile uzlaşma ile sonlanan soruşturma ile ilgili tartışmalar yeniden başlamışken tutuklanmıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, milyarder işadamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara ilişkin iddiaları içeriyordu.

13 ay hapisle cezalandırılmıştı

66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Jeffrey Epstein, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton ile arkadaşlık kurmuş bir isimdi.