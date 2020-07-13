Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Olay İstanbul Pendik’te yaşandı. Üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen Fas uyruklu kadın, kaldığı yurda gitmek için Marmaray'a gidiyordu. Ancak o sırada takip ediliyordu.

DAKİKALARCA TAKİP EDİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın özel haberine göre, evli ve 2 çocuk babası şüpheli kimsenin olmadığı bir sokakta genç kadını dakikalarca takip etti, ardından önünü kesti. Cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Reddedilince de zorla genç kıza dokunmaya başladı. Panikleyen üniversite öğrencisi kadın saldırganı itti, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

"SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASIYLA SERBEST KALDI



Kadının ihbarıyla polis harekete geçti. Şüphelinin kimliğini kamera kayıtlarından tespit etti. Gözaltına alınan zanlı “sarhoştum hatırlamıyorum” dedi.. Savcı tutuklanmasını istedi ama nöbetçi mahkeme adli kontrol kararı verip cinsel saldırısı şüphelisini serbest bıraktı.

SAVCI HUKUK MÜCADELESİ VERDİ

Serbest bırakma kararının ardından savcı hukuk mücadelesi başlattı. "Serbest kalırsa cinsel saldırı suçu artar" dedi. Alkol almanın suç özgürlüğünü beraberinde getiremeyeceğini söyledi. Dahası gece yalnız yürüyen kadınların bu kararla birlikte tedirgin olacağını kaydetti. İşte savcının bu mücadelesinin ardından tutuklama kararı da beraberinde geldi

SANIKTAN "KLASİK" SAVUNMA

Tutuklanan sanık Mehmet M. hakkında “cinsel saldırı” suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık ilk duruşmadaki savunmasında, bu tip suçlarda sık rastlanan bir yolu seçti. Yabancı uyruklu kadınının kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini iddia etti. İfadesinde, "Yolda yürürken bir bayan omuzuma dokundu. Bana bir şeyler söyledi. Türkçe konuşmadığı için ne dediğini anlamadım. Yoluma devam ettim. Arkamdan gelip kolumdan itekledi. Ben de onu itekledim. Ama öpmeye, dokunmaya kalkışmadım. alkollü olduğumu söylemiştim fakat değildim” dedi.

MAHKEMENİN KARARINA BAKANLIKTAN İTİRAZ

Mahkeme bu savunmadan sonra "tutuklu kalması telafisi zor sonuçlar doğurur" diyerek sanığı tahliye etti. Ardından sanığa ceza alt sınırı olan 5 yıl hapis kararı verdi. Cinsel saldırı suçu sanığı böylece 48 gün hapiste kaldı.

Sanık hakkındaki karara bu kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Kararı bir üst mahkeme inceleyecek.