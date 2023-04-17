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Haberler Futbol

Cinsel saldırıyla suçlanan Dani Alves, ilk ifadelerinde yalan söylediğini kabul etti

İspanya'nın Barselona kentinde diskoda bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, ilk verdiği ifadelerde yalan söylediğini açıkladı

Giriş: 17.04.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
Cinsel saldırıyla suçlanan Dani Alves, ilk ifadelerinde yalan söylediğini kabul etti
AA

Yaklaşık üç aydır cinsel saldırı suçuyla cezaevinde bulunan ve tutuksuz yargılanma talebi bir kez reddedilen Dani Alves, kendi talebiyle ikinci kez mahkemede hakim karşısına çıktı.

İspanyol haber ajansı EFE'nin mahkeme kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde Alves, "eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk verdiği ifadede yalan söylediğini" belirtti.

Alves, mart ayı ortasında evliliğini sonlandıracağını açıklayan eşi Joana Sanz'ı halen sevdiğini dile getirdi.

Brezilyalı futbolcu, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan 23 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ilk defa kabul etse de bunun bir saldırı olmadığını, karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savundu.

Alves, şimdiye kadar polise ve mahkemeye verdiği üç farklı ifadede direkt olarak cinsel ilişki olduğunu inkar etmişti.

Mahkemeden bir kez daha tutuksuz yargılanmayı talep eden Alves ile ilgili karar henüz verilmedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 cezaevine nakledilmişti.

İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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