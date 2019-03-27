27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'da rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Ö.Ö.'ye (19) cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan baba H.Ö. ve dayı Ö.B.'nin yargılanmasına başlandı. Yapılan DNA testinde bebeğin dayı Ö.B.'den olduğu ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte hastaneye giden Ö.Ö.'nün 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Doktor, tavırlarından şüphelendiği Ö.Ö.'yü özel odaya alıp, kimden hamile kaldığını sordu. Ö.Ö., babası H.Ö.'nün kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyince, doktor polise haber verdi. Emniyete götürülen Ö.Ö., ifadesinde babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.
'KORKUDAN ANLATAMADIM'
Ö.Ö., evde yalnız kaldıkları zaman babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu, olayın 15- 20 defa gerçekleştiğini öne sürdü. Ö.Ö., anneannesinde kalan dayısı Ö.B.'nin de misafirliğe gittikleri gün tek başına kaldıkları sırada kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti. Korkudan yaşadıklarını anlatamadığını ifade eden Ö.Ö., babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'den şikayetçi oldu.
DAYI TUTUKLANDI, BABA KAYIP
Ö.Ö. savcılıktaki ifadesinde ise babası ve dayısının cinsel saldırıları dışında kimseyle ilişki yaşamadığını, çocuğun babasının tespiti için gerekli muayene ve raporların alınmasını talep etti. Ö.Ö., devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan Ö.B. tutuklandı, babaya ise ulaşılamadı. Yapılan DNA testinde bebeğin babasının dayı Ö.B. olduğu belirlendi.
MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ
H.Ö. ile Ö.B. hakkında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de müdahil oldu. Davanın ilk duruşması öncesi baba H.Ö. Manisa´da gözaltına alındı, getirildiği Diyarbakır'da mahkemeye çıkarıldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
DAYIDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan dayı Ö.B., baba H.Ö. ile avukatları katıldı. Duruşmada babası hakkındaki ifadesini değiştiren, ailesi ile arasında sorunlar olduğu için yalan söylediğini belirtip, şikayetini geri alan Ö.Ö., dayısı Ö.B.'den ise şikayetçi oldu.
BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST
Mahkeme heyeti, bebeğin babasının Ö.B. olduğunun belirlenmesi ve mağdurun babasına yönelik şikayetinden vazgeçmesi üzerine H.Ö.'nün adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Ö.B.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
'İKİSİ DE CEZASIZ KALMAMALI'
Ö.B.'nin kardeşi Ömer B., yeğeninin ilk ifadelerinde babasını suçladığı, ancak mahkemede ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Suçlu iseler hem eniştesinin hem de kardeşinin ceza almasını isteyen Ömer B., "İkisi de bu işi yapmışsa, ikisinin de cezasız kalmasını istemiyorum. Daha önceki bütün ifadelerinde 'Benim babam' diyor. İlk duruşmada da 'Ben babamdan şikayetçi değilim' diyor. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!