Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre tutuklandıktan sonra bir erkek müridi daha Işık'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine dosyalar birleştirildi.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 5'inci ve son duruşmasına katılan Süleyman Işık, savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.