Mağdur S.A.K'nin babası hakkındaki şikayeti üzerine gözaltına alınan C.Y’nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesine sevk edilen zanlı, buradaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kızının kendisine iftira attığını öne sürdü. Savcılıktaki ifadesinin ardından Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.