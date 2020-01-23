23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle bu ülkeden her gün binlerce kişinin geldiği Afrika’da alarm durumuna geçildi.
AA'nın haberine göre; Kenya ve Ruanda’da ülkeye tüm giriş kapılarında ve havalimanlarında denetim hizmetleri sıkılaştırılırken virüsün bulaştığı ülkelere seyahat edecekler uyarıldı.
Nijerya havalimanlarında özellikle virüsün görüldüğü ülkelerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandı. Alınan önlemler kapsamında yolcular kontrol edilerek yüksek ateş gözlenen hastalar gözlem altına alınacak.
Senegal Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda hastalığın yayıldığı bölgelere uğrayan vatandaşlarına sağlık merkezine giderek gerekli taramaları yapmaları çağrısında bulundu. Buna ek olarak, ülkede havalimanları başta olmak üzere tüm sağlık merkezlerine virüsle ilgili teknik bilgilerin gönderilmesi ve sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi için harekete geçildi.
Ayrıca, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),üye ülkelerle durum değerlendirme toplantısının yapıldığını açıkladı.
Afrika ülkeleri ve Çin arasında yapılan doğrudan uçuşlarla her gün binlerce Çinli işçi kıtaya ayak basıyor.
BULAŞAN KİŞİ SAYISI 571
Öte yandan, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 571’e yükseldi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’e ulaştı.
Dün itibarıyla Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er, Taylan’da ise 3 kişide tespit edildi.
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.
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