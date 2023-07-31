KOYU TENLİ OLMAK İSTEMİYORLAR

Günümüzde "yüzkini" (facekini) adı verilen maskelerin yaygınlaşmasının nedeni ise aşırı derecede yükselen hava sıcaklıkları. Çin'de daha çok orta yaşlı nüfuslu kadınlar tarafından tercih edilen "yüzkini" maskeler koyu bir tene sahip olmayı önlemeyi amaçlıyor. Çin'de koyu bir tene sahip olmak inşaat ve çiftlikte çalışan bir köylüden farksız olmak gibi görülüyor.