Çinlilerin giydiği tuhaf maske "yüzkini" sosyal medyada çok konuşuldu! Peki "Facekini" maske nedir?
Dünya genelinde sıcaklıklar olması gerekenin üstünde seyrediyor. Güneş'in kavurucu sıcaklıklarından korunmak için en çok tercih edilen ürün genellikle güneş kremi oluyor. Çin'in Qingdao kıyısında popülerleşen "yüzkini" (facekini) maskeleri ise oldukça farklı bir korunma yönetimi sunuyor.
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Maskeleri görenler ilk başta şaşkınlığa uğrasa da aslında Güneş'ten korunmak için neredeyse yüzde yüz sonuç veren bir araç. Ayrıca yüzkini (facekini) kullanım alanı tahmin edilenden çok daha fazla.
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GÜNEŞ'TEN KORUNMAK İÇİN TERCİH EDİLİYOR
Özellikle Kuzeydoğu Çin sahillerine giderseniz sık sık görebileceğimiz "yüzkini" maskeler, plaja giden yüzücüler için tasarlanmış. Başı örten maskede sadece göz, burun ve ağız bölgesi dışarıda kalıyor. İddiaya göre bu maskeler ilk olarak 2004 yılında tasarlanmış ancak o dönemlerde fazla rağbet görmemiş.
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KOYU TENLİ OLMAK İSTEMİYORLAR
Günümüzde "yüzkini" (facekini) adı verilen maskelerin yaygınlaşmasının nedeni ise aşırı derecede yükselen hava sıcaklıkları. Çin'de daha çok orta yaşlı nüfuslu kadınlar tarafından tercih edilen "yüzkini" maskeler koyu bir tene sahip olmayı önlemeyi amaçlıyor. Çin'de koyu bir tene sahip olmak inşaat ve çiftlikte çalışan bir köylüden farksız olmak gibi görülüyor.
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Maskelerin kumaşı mayo kumaşları ile benzer yapıya sahip. Sadece güneşten korunmak için değil, denizanası sokmaları ve böcek ısırıklarından korunmak için de tercih ediliyor.
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BAZI KADINLAR TANINMAMAK İÇİN KULLANILIYOR
Yüzkini'lerin kullanım amacı bunlarla sınırlı değil. Maskeyi kullanan kadınlar, toplum içerisinde mayo giymekten rahatsızlık duyuyor ve tanınmamak amacıyla bu ürünü tercih ediyor. Kısaca maskeler çekinceli kadınların endişelerini gizlemek için de işe yarıyor.
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Çin'in Qingdao isimli kıyı kentinde popülerleşen ürün dünyanın birçok bölgesinde satılıyor.
Kaynak: Insider, The Guardian, Fox News
Fotoğraflar: Peng Yangjun
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