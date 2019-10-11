11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikasından (SEİS) yapılan açıklamaya göre, Çin İş İnsanları Federasyonu Başkan Yardımcısı Liying Tang ve beraberindeki heyet SEİS Başkanı Metin Demir'i ziyaret etti.
Çin Komünist Partisi Kadın Kolları Başkanı da olan Liying, buradaki konuşmasında, Türkiye'de hastane kurmak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu İstanbul, Ankara, İzmir'de olabilir. Çin kanser tedavisinde, ilaç ve teknoloji olarak ilerde. Bunlara Çin geleneksel alternatif tedavi yöntemlerini de eklemeyi arzu ediyoruz. Türkiye'nin gelişmiş, eğitimli iş gücünden ve kaliteli ürünlerinden yararlanıp, karşılıklı personel eğitimi ve değişimi yaparak sağlık turizmine yeni bir ivme kazandırmayı, Türkiye'yi sağlık turizminin merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz."
Federasyonlarına kayıtlı 30 binden fazla iş insanının içerisinde Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler bulunduğunu vurgulayan Liying, Türkiye'nin Çin için önem taşıyan bir pazar olduğunu ifade etti.
İHRACAT 650 MİLYON DOLARA ULAŞTI
SEİS Başkanı Metin Demir de sağlık alanında ihracatı, üretimi ve yatırımı geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, 2003'te 14 milyon dolar olan tıbbi cihaz ihracatının 650 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Türkiye ve Çin'in yatırım fırsatları sunduğunun altını çizen Demir, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında çok ilerlediğini ve dünya pazarından yüzde 1,5 pay aldığını kaydetti.
Demir, Çinlilerin Türkiye'de hastane kurma planları için ise "Hastaneye kaliteli tıbbi cihaz, bilimsel tıp, kozmetik ve alternatif tıbbi koyarsak büyük fırsatlar elde edebiliriz. Türk ürünlerine ihtiyaç duyan pazarlar belirlenirse, hedefe yönelik iş birliği yapılırsa kolay ilerlemek mümkün olur. İş birliklerinde en önemli şey güven. Federasyonun yatırımcılarımıza bu güvenceyi vermesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.
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