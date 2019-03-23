Çin'in teknoloji devleri Alibaba, Tencent ve Sunning, ülkedeki otomobil üreticilerinden Chongqing Changan ile dev bir işbirliğine gidiyor. 4 şirketin 1.5 milyar dolar yatırımla hayata geçireceği 'araç çağırma' servisinin, öncelikle Çin'in Uber'i olarak anılan Didi Chuxing'e rakip olması hedefleniyor.

Chongqing Changan'dan yapılan açıklamada, şirketin söz konusu işbirliğine tek başına yaklaşık 240 milyon dolarlık yatırım yapıldığı kaydedildi.

Yapılan ortaklığın, mobilite servisleri geliştirmenin haricinde, alternatif yakıtlar üzerinde de araştırmaları kapsayacağı bildirildi.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 23 MİLYAR DOLAR

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olduğu gibi, aynı zamanda gezegenin en büyük mobilite pazarını da ev sahipliği yapan Çin'de söz konusu pazar büyüklüğü 23 milyar dolar seviyesinde tahmin ediliyor. Pazarın yüzde 90'ını ise Didi Chuxing tek başına elinde tutuyor.

Ortaya çıkan tablonun, firmaların iştahını kabarttığı söylenebilir. Öyle ki, BMW, Geely ve SAIC gibi üreticiler de geçtiğimiz dönemde kendi mobilite servislerini Çin'de kullanıma sundu.

Öte yandan, Japon SoftBank ve Uber'in yatırımcıları arasında bulunduğu Didi de, BAIC ve Volkswagen ile çeşitli işbirlikleri yürütüyor.