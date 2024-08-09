Çinli Yiwen Chen, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 3 metre tramplen atlamada altın madalya Çin'e gitti.
Giriş: 09.08.2024 - 23:47 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:47
Çin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 3 metre tramplen atlamada altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Çinli Yiwen Chen 376 puanla altın madalya aldı.
Avustralyalı Maddison Keeney 343.10 ile gümüş, Çinli Yani Chang ise 318.75 ile bronz madalya aldı.
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