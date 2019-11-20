Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmaya başlaması ile küresel otomotiv sektöründe iddiasını artırmaya başlayan Çinli üreticiler, kendi ülkelerinden çıkarak diğer pazarlara girmeye hazırlanıyor.

Bunlardan Şangay merkezli SAIC ise, 2025 yılında deniz aşırı pazarlarda 1 milyon adet araç satmayı hedeflediğini duyurdu.

Geçen yıl Çin'de 7 milyon adetlik satışa imza atan SAIC, Volkswagen ve General Motors ile Çin pazarı için ortak üretim yapıyor. 2018'de Çin pazarının 28 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği göz önüne alındığında ise, Çin'de satılan her dört otomobilden birinde SAIC'in imzasının olduğu ortaya çıkıyor.

Diğer pazarlara açılım hakkında konuşan şirketin başkan yardımcısı Yu De, "Bu yıl denizaşırı pazarlardaki satışlarımız 350 bini bulacak. Gelecek yıl ise bu rakamı yarım milyonunun üzerine çıkarmak istiyoruz" dedi.

Yu, küresel pazarlardaki rekabet için, tedarik zinciri ve lojistik gibi konularda ise sistematik bir plan hazırladıklarını kaydetti.

İLK ÜÇE GİREBİLİR

SAIC'in planları gerçekleştiği takdirde, 2025 yılında şirketin toplam satışlarının 8-10 milyon adet seviyesinde olması bekleniyor.

Bu rakamı diğer otomotiv üreticilerinin elde ettiği satış rakamları ile karşılaştırırsak, SAIC'in küresel pazarlarda kendine ilk üçte yer bulma şansı olduğu görülüyor.

Öyle ki, geçtiğimiz yıl dünyanın en çok satış yapan otomotiv üreticisi 10.8 milyon adet ile Volkswagen Grubu olurken, onu 10.4 milyon adet ile Toyota ve 10.34 milyon ile Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı izlemişti.

Söz konusu üç grubun da son yıllardaki satışlarının önemli bir bölümünü Çin pazarından elde ettiğini belirtelim.

SAIC'e geri dönersek, Çinli üretici bir süre önce İngilizlerin köklü markalarından MG'yi satın alarak şirketi yeniden yapılandırmıştı. Bu kapsamda MG'yi hibrit motor ile tanıştıran SAIC, markanın yeni modellerini Çin'in doğusundaki Ningde kentinde üretiyor.

Verilen bilgiye göre, MG'nin HS modeli İngiltere ve diğer Avrupa pazarlarına gönderilmeye başlanacak. Temmuz ayında ise MG'nin elektrikli modeli EZ, İngiltere'deki bayilerde yerini alacak.

PAZAR 2023'TE 30 MİLYON ADETE ÇIKACAK

SAIC'in planlarının yanı sıra, dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'e de yakından bakmakta fayda var.

1990'dan beri ilk kez 2018 yılında daralan Çin pazarı, bu yıl da aynı trendi devam ettiriyor. Bunun sonucu olarak da, yılın ilk 10 ayında SAIC'in satışlarında yüzde 13.7 oranında azalmanın meydana geldiği kaydediliyor.

Öte yandan, Çin pazarının bu yıl yüzde 8 daralma ile yılı 26 milyon adet seviyesinde kapatacağı öngörülürken, 2023'te ise pazarın 30 milyon adetlere yükseleceği tahmin ediliyor.

Çin Endüstri ve Enformasyon Bakanlığı tarafından, Çin'in toplam otomotiv ihracatı 2018 yılında 800 bin adet olarak açıklanmıştı. Bu rakamın 280 binlik kısmının ise ABD pazarına gerçekleştiği belirtiliyor.

SAIC haricinde 2020 sonuna kadar küresel pazarlara girmeyi hedefleyen diğer Çinli üreticiler ise Kaiyun Motors, Lynk & Co, Aiways, Byton, BAIC, Zotye ve Qiantu olarak açıklanıyor.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN EMSAL OLABİLİR

Çinli üreticilerin küresel planları, Aralık ayında yüzünü göstermesi beklenen yerli otomobil için de önemli bir emsal oluşturuyor. Öyle ki, yukarıdaki satırlarda da bahsettiğimiz gibi, elektrikli otomobiller konusunda küresel rekabette oyunun kuralları yeni baştan yazılıyor.

Bu araçlarda marka algısından çok, tüketicilere sunulan teknolojilerin alım sebebi olması ise, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği ve henüz adı açıklanmayan yerli otomobilin önündeki en büyük şans olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca, trendlere uygun olarak elektrikle çalışan bir SUV şeklinde satışa sunulacak olması da, yerli otomobilin kuşkusuz rekabet şansını artıracaktır.