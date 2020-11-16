Çinli teknoloji üreticisi H3C Türkiye'de

Boğaziçi Holding bünyesindeki Boğaziçi Bilgisayar’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Çin merkezli bilgi işlem, depolama, ağ iletişimi, güvenlik ve dijital altyapı ürünleri üreticisi H3C, Türkiye ile ilgili yatırım planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çinli devin yaklaşık bir yıldır Türkiye yetkili distribütörü olan Boğaziçi Bilgisayar, sanal ortamda gerçekleştirdiği ‘H3C Digital Tour’ ile şirketin üst yöneticileri ile 200’e yakın Türkiye bayisini buluşturdu.
Çinli yöneticiler Türkiye’de kısa zaman içerisinde gerçekleştirdikleri projelerin detaylarını paylaştılar. H3C üst yönetimi, Türkiye’de yatırıma sıcak baktıklarını vurguladı. Etkinlikte konuşan H3C Kıdemli Başkan Yardımcısı Gary Huang, şunları söyledi:
“H3C, bilişim ve iletişim teknolojileri alanında 33 yıldan fazla deneyime sahip. Ürünleri ve çözümleri birçok önemli endüstri müşterisinde yaygın olarak kullanılıyor. Çin'de ilk 50 üniversitenin tamamı, en iyi internet şirketlerinin yüzde 90’ı, ilk 500’deki şirketlerin yüzde 80’i ve en büyük hastanelerin yüzde 70’i H3C ürünlerini ve çözümlerini kullanıyor. Türkiye’ye ise uzun soluklu bir yatırım olarak bakıyoruz. Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için Türkiye’de yatırım yapmayı ve iş ortakları ile büyümeyi taahhüt ediyoruz.”
'10 AYDA 10’UN ÜZERİNDE PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK'
H3C ile Türkiye’de 10 ayda10’dan fazla katma değerli projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder ise şöyle konuştu:
“Yıllık gelirinin yüzde 17’sini Ar-Ge’ye ayıran bir teknoloji devi ile ortak çalışmak bizleri çok mutlu ediyor. Dünya genelinde 13 binden fazla çalışanları var. Bu rakamın yüzde 50’si Ar-Ge departmanında.H3C globalde çok ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye’de de yatırımlar yapacağına dair sözleri aldık. Biz de bununla ilgili kendi yatırımlarımızı artırmaya başladık. İstanbul ve Ankara ofislerimizde canlı demo merkezlerimizi hayata geçirdik.”
H3C Türkiye Ülke Müdürü Felix Zhao da, “Bu yıl eğitim, konut, e-devlet ve belediye gibi birçok alanda çok büyük projeler elde ettik. Bütün iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte Türkiye’de çok güzel işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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