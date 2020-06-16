Çinli şirket, Kovid-19 aşısının ilk klinik denemelerinden olumlu sonuç aldı

"Clinicaltrials.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, 18 ila 59 yaşlarındaki 743 sağlıklı gönüllünün katıldığı klinik deneylerin erken sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamada, aşı adayı güvenliğinin ve etkililiğinin test edildiği ilk iki aşama klinik deneylerde herhangi bir olumsuz yan etkiye rastlanmazken, aşının uygulanmasının ardından 14 gün içinde kanda virüse karşı antikorlarların geliştiğinin görüldüğü belirtildi.
Belirli bir antikorun gelişmesi ve kanda tespit edilebilir olmasını ifade eden "serokonversiyon" oranının deneklerde yüzde 90'ın üzerinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun aşının pozitif bağışıklık tepkisi yaratmada başarılı olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.
Sinovac Biotech Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Veydong Yin, "1. ve 2. aşama denemeler CoronaVac'ın güvenli olduğunu ve bağışıklık tepkisi uyandırabildiğini gösteriyor. Bu aşamayı olumlu sonuçlarla noktalamak Kovid-19'la mücadelemizde önemli bir kilometre taşının daha geçildiği anlamına geliyor. Daha fazla kişiyi Kovid-19'dan koruyacak daha fazla doz üretebilmek adına şimdiden imalat tesisi yatırımına başladık. Aşılar geliştirerek insanlığı hastalıklardan kurtarma misyonumuz doğrultusunda, diğer aşılarımızda olduğu gibi CoronaVac'ın da küresel çapta kullanılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şirketin, 2. aşama klinik deneme raporunu Çin Ulusal Tıp Malzemeleri İdaresine sunmasının ardından 3. aşama klinik deneyler için protokol yapması bekleniyor.
İçeriğinde Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) yol açan "SARS-Cov" koronavirüsünün zayıflatılmış bir versiyonunu içeren aşı adayının klinik denemelerine 14 Nisan'da onay verilmişti.
- Klinik denemeler üç aşamada yapılıyor
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
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