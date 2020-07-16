Çinli şirket, insan deneyi izni olmayan koronavirüs aşı adayını çalışanlarında uyguladı

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SinoPharm firmasının bir alt kuruluşunun resmi WeChat hesabında, 30 "özel gönüllünün", şirketin insan deneyi için izin almadan önce "kolları sıvadığı" ve "zafer kılıcını işlemek için yardım eli uzattığı" ifadesi kullanıldı.

"Fedakarlık ruhuna" vurgu yapılan hesapta ayrıca, bilim ve iş insanları ile bir Komünist Parti yetkilisinden oluşan takım elbiseli 7 kişinin görüntüsü paylaşıldı.

Paylaşımda, mart sonunda yapılan "ön deneyin, aşıların mümkün olan en kısa zamanda piyasaya sürülmesini sağlama amacı taşıdığı" belirtildi.

- SinoPharm, iki Kovid-19 aşı adayı üzerinde çalışıyor

Konuyla ilgili açıklama yapmayan SinoPharm, insanlar üzerinde test edilmesi anlamına gelen 1. aşama deneyler için hükümet iznini nisanda alan iki Kovid-19 aşı adayı üzerinde çalışıyor.

SinoPharm'ın çalışanlarına aşıyı izin almadan yaptırması, "uluslararası etik kuralların ihlali" anlamına geliyor.

Georgetown Üniversitesinde kamu sağlığı hukuku uzmanı Lawrence Gostin, "Kovid-19 aşısını elde etmek, yeni bir Kutsal Kase. İlk olma yolundaki siyasi rekabet, ABD ile Rusya arasındaki ay yarışından daha az önemli değil." değerlendirmesini yaptı.

Dünyada insan deneylerinin çeşitli aşamalarında olan 20'den fazla aşı adayının 8'i Çin'den.

SinoPharm ve bir diğer Çin şirketi de aşı deneylerinde son aşamaya geçtiklerini duyurmuştu.

Çin hükümeti, haziran sonunda işe yaradığını kanıtlamak için gereken son testi atlayarak, ordunun CanSino Biologics şirketinin deneysel aşısını kullanması için özel onay vermişti.