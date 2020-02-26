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Koronavirüs nedeniyle iptal edilen İspanya’nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress, MWC) tanıtılması planlanan Çinli akıllı telefon markası realme’nin yeni amiral gemisi Madrid’de teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu.

5G özelliği ile dikkat çeken realme X50 Pro, Snapdragon 865 işlemcisiyle donatıldı. Türkiye pazarına bu yıl adım atan realme’nin yeni telefonu realme X50 Pro, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor.

realme'nin ilk 5G akıllı telefonu olan realme X50 Pro 5G, tüm dünyada kullanılacak ana n1, n3, n41, n78 ve n79 özelliklerinin yanı sıra SA / NSA olmak üzere çift modlu 5G teknolojisini destekliyor.

BİR ÇİNLİ DAHA GELİYOR!

Wi-Fi 6'yı da destekleyen realme X50 Pro 5G, gücünü Adreno 650 GPU ile eşleşebilen the Qualcomm Snapdragon 865 5G işletim sisteminden alıyor. Snapdragon 855 ile karşılaştırıldığında, hem CPU hem de GPU yüzde 25 oranında artırılırken, bir önceki nesile kıyasla 2 kat hızlı yapay zeka çipi ile donatılıyor.

UFS 3.0 + Turbo Write + HPB kullanımı telefon hızını yüzde 80 oranında arttırırken, güç tüketimini yüzde 20 oranında azaltıyor. realme X50 Pro 5G’de 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB'lık olmak üzere üç farklı alternatif sunuluyor.

35 DAKİKADA TAM ŞARJ

4200 mAh çift hücreli pil ile realme X50 Pro 5G, yeni bir flash şarj teknolojisi olan 65W SuperDart kullanıyor. Ekran açıkken şarj edilebilen telefonun bataryasının şarj sırasında tam doluluğa ulaşması 35 dakika sürüyor. realme X50 Pro 5G aynı zamanda hem 30W VOOC 4.0 flaş şarj hem de 18W QC / PD hızlı şarj ile uyumlu olarak geliyor.

realme X50 Pro 5G, 20:9 en boy oranı sunan ve yüzde 92'ye kadar ekran / vücut oranına sahip 6.44 inç Samsung Super AMOLED ekran barındırıyor. HDR10 + desteği olan realme X50 Pro 5G, 90Hz ekran yenileme hızına sahip.

4’LÜ KAMERA SİSTEMİYLE DONATILDI

64 megapiksel kamerasıyla dikkat çeken Realme X50 Pro 5G, 4'lü kamera sistemine sahip. 64 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel + ek mercek sistemi bulunan telefon, 20x hibrit yakınlaştırma yapabiliyor. Cihazda aynı zamanda 12 megapiksel telefoto kamera da yer alıyor. Telefonun 8 megapiksel kamerası ise 119 derece ultra geniş açı çekim yapma imkanı sağlıyor.

realme X50 Pro 5G, arkada bulunan 64MP Hawk Eye dörtlü kamera kurulumuna sahip. realme X50 Pro 5G'nin arka kameraları 4K çözünürlüklü video, UIS ve UIS Max ultra video sabitleme özelliğini de destekliyor.

FİYATI 599 EURO İLE 749 EURO ARASINDA

"Yosun Yeşili" ve "Bakır Kırmızısı" renk seçenekleriyle gelen telefonun gövdesi metal bir orta çerçeveye sahip, ekran yüzeyi ve arka kapak ise 3D ısı bükme teknolojisi ile uyarlanmış Corning Gorilla Glass 5 ile donatılmış.

Tanıtımda verilen bilgiye göre realme X50 Pro 5G’nin 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB'lık modelleri sırasıyla 599 Euro, 669 Euro ve 749 Euro’luk fiyat etiketiyle nisan ayından itibaren Avrupa’da satışa çıkacak.