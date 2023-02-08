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Haberler Otomobil

Çinli otomobil üreticisinden yardım tırı

Büyük deprem felaketi sonrasında bölgedeki depremzedelere yardım eli uzatan kuruluşların arasına Çinli otomobil üreticisi Chery de katıldı. Yapılan açıklamaya göre, Chery’nin yaklaşık 100 bin dolarlık ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek vb. dahil olmak üzere acil durum malzemesini içeren yardım tırı bölgeye doğru yola çıktı. Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, "Tüm Chery çalışanlarının kalpleri her zaman Türk halkıyla bir olacak, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi

Giriş: 08.02.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Çinli otomobil üreticisinden yardım tırı
HABERTURK.COM

Kısa bir süre içerinde Türkiye'de satışları başlamayı hedefleyen Çinli otomobil üreticisi Chery Automobile, deprem felaketinden etkilenen bölgelere acil yardım sağlamak üzere harekete geçtiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Chery International’ın yöneticileri, Chery’nin Türkiye’deki iştirakinin tüm çalışanlarına afet durumunu ve ihtiyaçlarını ivedilikle temin etmek için ellerinden geleni yapmaları için 100 bin dolarlık acil durum malzemeleri satın almaları ve bunları etkilenen insanların zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak üzere deprem yardımının ön saflarına ulaştırmak için yetkililerle koordinasyon sağlayarak harekete geçirmeleri talimatını verdi.

Bu kapsamda, Chery’nin yaklaşık 100 bin dolarlık ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek vb. dahil olmak üzere acil durum malzemesini içeren yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, "Bir taraf zora girdiğinde tüm taraflar destek vermeli. Gittikçe daha fazla insanın yardım elini uzatmasıyla depremzedelerin yaraları en kısa zamanda sarılacaktır. Tüm Chery çalışanlarının kalpleri her zaman Türk halkıyla bir olacak, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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