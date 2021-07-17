Çinli müfettişlerden Pakistan'a ziyaret

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Pakistan'ın kuzeybatısında çarşamba günü meydana gelen patlama, otobüsün bir vadiye savrulmasına neden olmuştu. Pakistan başlangıçta mekanik bir arızayı suçladı ancak daha sonra patlayıcı izlerinin bulunduğunu ve terörün göz ardı edilemeyeceğini de söyledi.

Olayla ilgili kafa karışıklığı sürerken ‘‘patlama değil otobüs kazası’’ açıklaması yapılmış ve daha sonra haber ajansları düzeltmeyi paylaşmıştı.

Üst düzey bir Pakistanlı yönetim yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, Çinli müfettişlerin ve iki üst düzey yetkilinin de olayı yakından incelemede bulunmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Diğer iki üst düzey hükûmet yetkilisi de ziyareti doğruladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı iletişim birimi yorum taleplerine ise yanıt vermedi.

Pekin bunu başlangıçta bombalı saldırı olarak adlandırmıştı, ancak Pakistan'ın bunun bir kaza olduğunu açıklamasının ardından iddiadan geri adım attı. Daha sonra Pekin, konuyu Pakistan ile ortaklaşa araştırmak için bir ekip göndereceğini söyledi.

Çin'deki yetkililer olayla ilgili endişelerini dile getirdiler. İktidardaki ÇKP tarafından yönetilen bir Çin gazetesi, bunu son yıllarda Çin vatandaşlarına yönelik en ciddi saldırı olarak nitelendirdi.

Çin, Pakistan'ın yakın bir müttefiki ve büyük yatırımcısı olarak biliniyor. Pakistan yönetimine karşı çıkan çeşitli militanlar geçmişte Çin projelerine ve vatandaşlarına saldırmıştı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang/ Keqiang , Pakistanlı mevkidaşını "terörist saldırı" olarak nitelendirdiği olayın faillerinden hesap sormaya çağırdı.

Durumu yakından izleyen bir hükûmet yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, "Çinliler olayı çok ciddiye aldı ve patlamanın doğasını öğrenmek ve suçlulara ulaşmak için büyük bir eğitimli müfettiş birliği gönderdi." ifadesini kullandı.

Polis, terörle mücadele departmanı ve Pakistan ordusunun soruşturmaya toplu olarak dahil olduğunu söyledi.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Çin vatandaşları, 65 milyar dolarlık bir yatırım planı olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) bir parçası olan Dasu hidroelektrik projesinde istihdam edilmişti.