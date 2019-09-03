Çin merkezli araç paylaşım uygulaması Didi Chuxing, hizmetlerini ülke dışına taşımaya hazırlanıyor.

Bir süredir otonom araçlar üzerine faaliyetler yürüten 'Çin'in Uber'i, 2021 yılında sürücüsüz araçlar ile taşımacılık servislerini diğer ülkelerde sunmaya başlayacağını kaydetti.

Didi'nin otonom araçlarında şuan için bir operatör hazır bulunuyor.

ÜCRETSİZ TAŞIYACAK

Şirketin CTO'su Zhang Bo'nun açıklamasına göre, otonom araçlarda taşımacılık ilk etapta ücretsiz olacak.

Şangay'da gerçekleşecek test sürüşlerinde 30 araç ile hizmet verilecek. Sonrasında ise Pekin ve Shenzhen'de otonom taşımacılık başlayacak.

Hali hazırda Çin'in en büyük araç paylaşım şirketi olan Didi, 2016 yılında Uber'in Çin operasyonlarını satın alarak kendi ülkesinde sektörün en büyük oyuncusu haline geldi.