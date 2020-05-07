Çinli eğitmen Peng Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini hayranlıkla izliyor

Çin'in Luoyang kentinde dünyaya gelen 34 yaşındaki Peng Yuan Duru, üniversite yıllarında Türk arkadaşlarından etkilenerek Türkçe öğrenmeye karar verdi.
Türkiye'ye ilk kez 2012 yılında turist olarak gelen Yuan Duru, üniversiteden mezun olmasının ardından 2014'te İzmir Ekonomi Üniversitesinde Çin dili eğitmeni olarak görev yapmaya başladı.
Üniversite bünyesinde kurulan Çin Kültür Merkezinin de sorumluluğunu üstlenen Yuan Duru, geçen sene hayatını Mustafa Duru ile birleştirdi.
Türkiye'ye olan sevgisi nedeniyle ülkesine dönmeyi düşünmeyen Yuan Duru, Kovid-19 günlerini de Narlıdere ilçesindeki evinde izole şekilde geçiriyor.
Uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerine Çince öğretmeye devam eden Yuan Duru, aynı zamanda Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini de en ince ayrıntısına kadar takip ediyor.
Ailesiyle internet üzerinden görüntülü görüşen Çinli eğitmen, onlara Türkiye'nin Kovid-19 ile yaptığı başarılı mücadeleyi anlatıyor.
- "Çin'e dönmemi istedi"
Peng Yuan Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü, İzmir'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Kovid-19'un çıktığı ilk yer olan Wuhan kentinin, ailesinin yaşadığı Luoyang şehrine 600 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Yuan Duru, "Ailem bu salgının ne kadar ciddi olduğunu bana aylar öncesinde anlattı. Hatta abim Çin'e dönmem için bilet bakmamı istedi. Ama ben Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirterek ülkeme dönmek istemedim." diye konuştu.
Yuan Duru, Türkiye'nin Avrupa'nın birçok ülkesine göre Kovid-19 salgını karşısında önemli önlemler aldığını, bu sayede hastalık daha Türkiye'de görülmeden önce mücadelenin başladığını ifade etti.
- "Türkiye'nin vatandaşlarını getirmesi beni çok duygulandırdı"
Kovid-19'a yakalanmamak için çok dikkat ettiğini anlatan Yuan Duru, şunları kaydetti:
"Türkiye bu hastalıkta mücadelede çok iyi bir sınav verdi. Türkiye'nin tedavi olanaklarına çok güveniyorum. Türkiye, hasta bakımı, kullanılan cihazlar ve tıbbi konularda Avrupa ülkeleri arasında güçlü bir ülke olduğunu gösterdi. Bunun yanında Türkiye, dünya üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarını geri getirdi. Bu Türkiye'nin ne kadar çok sorumluluk ve güven sağladığının bir göstergesiydi. Bu olay beni çok duygulandırdı."
Yuan Duru, ailesine Türkiye'nin hastalıkla etkin mücadelesini anlattığını, onların da her fırsatta Türkiye'ye övgüler yağdırdığını, uçak seferlerinin tekrar başlamasının ardından onların da Türkiye'ye gelip zaman geçirmek istediklerini ifade etti.
Kovid-19 ile en etkili mücadelenin evde kalmak olduğunu vurgulayan Yuan Duru, "Bu virüs görülen bir şey değil. Herkesin kendisini iyi koruması lazım. Şu zor günler geçene kadar herkes evde kalmalı. Gerekmedikçe dışarıya çıkmasınlar. Çıkarlarsa da mutlaka eldivenlerini ve maskelerini taksınlar." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!