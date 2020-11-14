Çinli "ByteDance"e ABD'deki operasyonlarını elden çıkarması için verilen süre 15 gün uzatıldı

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü Monica Crowley tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Ağustos'ta Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname imzaladığı hatırlatıldı.
Açıklamada, ABD'deki Yabancı Yatırımlar Komitesinin (CFIUS) ByteDance'e 12 Kasım'a kadar verilen sürenin 15 gün daha uzatılmasına yönelik karar aldığı aktarıldı.
Böylece bu uzatmayla, taraflara ve Komite'ye söz konusu durumu çözmeleri için ilave süre tanındı.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.
Trump, 6 Ağustos'ta da ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.
Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemeyen ve ABD merkezli bir firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirten Trump, 14 Ağustos'ta ise TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımlamıştı.
Söz konusu dönemde ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu basına yansırken, 13 Eylül'de uygulamanın ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı kesinleşmiş ve ByteDance'in Oracle ile anlaştığı kaydedilmişti.
ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle TikTok'un 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyururken, Trump'ın TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından yasaklama kararı 27 Eylül'e ertelenmişti.
Söz konusu kararın yürürlüğe girmesine saatler kala başkent Washington'da bir federal mahkeme TikTok yasağını geçici olarak durdurmuştu.
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