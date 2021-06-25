Beyaz Saray’dan Çin’e ticaret yasağı

Guardian'ı aktardığı habere göre, ABD, Çin merkezli Hoshine Silicon Industry adlı şirketin güneş paneli malzemesinin ABD’ye ithalatını yasakladı ve diğer üç Çinli firma ve paramiliter örgüt olarak tanımlanan Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu (XPCC) “mal, yazılım ve teknoloji” ihracatını ayrı ayrı kısıtladı.
ZORLA ÇALIŞTIRMA İDDİALARI
Çin’de Uygurların ve diğer Müslüman azınlık gruplarının zorla çalıştırılmasına dahil olduklarını aktaran ABD, güneş paneli üretiminde kullanılan monokristal silikon ve polisilikon ana üreticiler olan şirketlerin çocuk işçiliğinden yararlandığını söyledi.
ABD, Çin'de zorla çalıştırma ile üretilen polikristalin silikon malzemesini "Çocuk İşçiliği veya Zorla Çalıştırma Tarafından Üretilen Mallar Listesine" ekledi. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da Pekin’e uluslararası düzenin bir parçası olarak ticaret kurallarına uyma çağrısı yaptı ve insan haklarının suistimaline izin verilmeyeceğini aktardı.
ÇİN'DEN YANIT
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ABD’nin ticari yaptırımına karşılık Pekin’in şirketlerin haklarını korumak için tüm önlemleri alacağını söyledi.
KARA LİSTEYE EKLENEN ŞİRKETLER
ABD’nin kara listesine eklenen diğer üç şirket daha bulunuyor. Bunlar: Sincan Daqo New Energy Co, Sincan East Hope Nonferrous Metals, ve Sincan GCL New Energy Material Co.
Beyaz Saray bu şirketlerin ticari düzendeki uygulamalarının yalnızca Amerika’nın ticari değerlerine aykırı olmadığını vurgulayarak düzenin işçileri sömürme ilişkisi içinde olduğunu aktardı. Açıklama kapsamında Biden yönetiminin güneş enerjisi endüstrisini geliştirme adımlarına dikkat çekildi.
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, Çinli şirketten yapılan ithalatı engellemenin makul bilgilere dayandığını söylerken, Çinli şirket Hoshine, ABD'den doğrudan satış veya satın alma yapılmadığı için ambargonun şirket için kayda değer bir etki yaratmayacağın daha önce söylemişti.
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI SIFIR TOLERANS
Sincan Daqo New Energy Co, çocuk işçiliğine yönelik sıfır toleransa sahip olduklarını Reuters’a gönderdikleri bir e-posta üzerinden bildirdi.
Pekin yönetimi, Uygurluların zorla çalıştırılması ve çocuk işçiliği iddialarını kesin bir dille yalanlarken Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu ve adı geçen diğer şirketlerin bağlı oldukları ana şirketlerin yorum talebine cevap vermediği aktarıldı.
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