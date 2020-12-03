Çinli araştırmacılar teknoloji hırsızlığı suçlamaları sebebiyle ABD’yi terk ediyor

South China Morning Post'un haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi yetkilisi John Demers, Aspen Enstitüsünün Siber Güvenlik Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI),Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılı kişileri soruşturmak üzere 20 şehirde yürüttüğü çalışmalar ve Çin'in Houston'daki Başkonsolosluğunun istihbarat faaliyetleri yürütüldüğü gerekçesiyle kapatılmasının ardından, yaklaşık 1000 Çinli akademisyen ve araştırmacının ülkeyi terk ettiğini dile getirdi.
Çin ajanı olduğundan şüphelenilen kişilere endüstriyel ve teknolojik casusluk suçlamasıyla çok sayıda dava açıldığını ifade eden Demers, bunun Çin adına etki faaliyetinde bulunan çok sayıda akademisyen ve araştırmacının ülkeyi terk etmesine yol açtığını söyledi.
- "Çin'in etki ajanları Biden'a yakın kişileri hedef alıyor"
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü İstihbarata Karşı Koyma Şubesi Başkanı William Evanina da aynı zirvede, Çin ajanlarının 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen ve yeni yönetimde görev alması beklenen isimlere yönelik etki faaliyetlerine başladığını belirtti.
Evanina, ABD’nin takibindeki bu kişilerin Çin hükümetinin emriyle ülkeye geldiğini kaydetti.
Washington yönetimi, güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle eylül ayında çok sayıda Çinli öğrenci veya araştırmacının vizelerini iptal etmişti.
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