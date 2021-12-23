Çınlama deyip geçmeyin! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Kulak çınlaması pek çok insanın belli aralıklarla yaşadığı, masum bir rahatsızlık olarak görülüyor. Ancak üzerinde yeterince durulmayan kulak çınlamaları, sanılanın aksine erken önlem alınmazsa büyük rahatsızlıklara yol açabiliyor. Kulak çınlaması ifadesi; kişinin çevreden herhangi bir ses varlığı olmadığı halde başının içinde, tek kulağında veya iki kulağında birden duymuş olduğu sesleri tanımlamak için kullanılıyor.
Uzmanlar, uyku düzenini, iş ve sosyal yaşamı tehdit ederek kişilerin toplumdan izole olmasına yol açabilecek düzeylerde görülebilen çınlamanın nedenlerini anlattı.
Uzmanlar, kulakta biriken kirin, dış veya orta kulakta meydana gelen iltihabın, uzun süreli yüksek sese maruz kalmanın, kulak veya başa alınan darbelerin, yaşa bağlı işitme kaybının, otoskleroz ve menier hastalığı gibi kulaktan kaynaklı problemlere bağlı olarak görülebileceğini belirtti. Ayrıca bilinçsiz kullanılan ilaçlar, yüksek tansiyon, vitamin eksikliği, stres ve kafein tüketimi de kulak çınlamasına sebep olabiliyor. Uzmanlar, bu şikayetleri yaşayanların vakit kaybetmeden kulak burun boğaz hekimlerine görünmesi tavsiyesinde bulundu.
DİKKAT! TÜMÖR OLABİLİR
Özellikle tek kulakta yaşanan çınlamayla gelişen işitme kayıpları ve baş dönmesi şikayetlerinin iç kulak veya beyinde oluşan tümör varlığına işaret edebileceğini söyleyen uzmanlar, “Yapılacak MRI ve tomografi ile tümör riskini ekarte edebilirsiniz. Ayrıca gürültülü ortamlarda çalışan bireylerde gürültü tıkaçları kullanılmadığı zaman yüksek frekans bölgesi denilen ince seslerde işitme kaybı görülebilmektedir. İnce seslerde meydana gelen işitme kaybı çınlama şikâyetini de beraberinde getirebilmektedir. Özellikle geceleri gün içinde duyduğunuz çevre sesleri sayesinde bir nebzede olsa rahatlayan çınlamanız sessizliğe geçince şiddetini artırabilmektedir” diye konuştu.
KULAK ÇINLAMASINA ÖNLEM ALINABİLİR Mİ?
Çınlamayı önleyici tedavilerin önemine dikkat çeken May İşitme Cihazları uzmanları, ilk aşamada yüksek sesten, bilinçsiz ilaç kullanımından ve stresten uzak durmak gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, ‘‘Tüm hastalıklarda olduğu gibi endişe ve stresten uzak durmak, sinir sistemimizi uyarıcı etkisi olan alkol, kafein ve sigara kullanımından, yüksek seslerden kaçınmak kulak çınlamasında da hafifletici etkilere sahiptir. Kişiye özel olarak değişen çınlama tedavisinde psikolojik faktörler de tedavide başarılı olmak için çok önemlidir. Pek çok tedavi yöntemi olan çınlamada birtakım ilaç tedavileri uygulanabilmektedir. Özellikle vitamin eksikliğinden dolayı olan çınlamalarda B12 desteği rahatlama sağlayabilir. Ayrıca tansiyon, şeker, tuz tüketimine bağlı görülen çınlamalar da kontrol altında tutulmalı’’ önerilerinde bulundu.
İŞİTME CİHAZI KULLANIMI RAHATLAMA SAĞLAYABİLİYOR
Kulak çınlaması şikâyetlerinde öne çıkan tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren uzmanlar, “Medikal tedavi yöntemi olan işitme cihazı kullanımıyla kulakta duyulan sese eş değer gürültü sinyalleri verilerek, beynin odak noktası değiştirilip çınlamada rahatlamalar söz konusu olabilmektedir. Gece rahat uykuya dalabilmek için okyanus dalgası ve benzeri terapi seslerini dinlemek de bir nebze de olsa rahatlamanızı sağlayacaktır. Çınlama tedavisine başlandıktan sonra kişide yaratmış olduğu psikolojik etkiler de göz önünde bulundurularak psikiyatrik destek de göz ardı edilmemelidir” bilgilerini aktardı.
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