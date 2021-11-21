“Çinko eksikliği solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Sivritepe, çinko takviyelerinin faydalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, yetersiz veya yanlış beslenme durumunda ya da emilim bozukluklarında çinko eksikliğinin sıklıkla görülebildiğini belirterek, “Çinko, bağırsak hücrelerini, kemik büyümesini ve bağışıklık fonksiyonunu korumak için gerekli olan temel bir eser elementtir. Et, balık ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı ürünler çinko içeriği yüksek gıdalardır. Çinko, bağışıklık, iltihaplanma, doku yaralanması, kan basıncı ve dokuların oksijen eksikliğine verdiği tepkilerde kilit bir role sahiptir. Şiddetli çinko eksikliğinde bağışıklık sistemi fonksiyonlarında azalma, cilt bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve kilo kaybı görülebilir. Çinko eksikliği olan bireylerde, akut solunum yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyonların daha sık görüldüğü yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bazı klinik çalışmalarda çinko takviyesinin bronşit ve zatürre vakalarında atak sayısını ve hastalığın şiddetini azaltabileceği öne sürülmüştür” dedi.
"ÖKSÜRÜK, TIKANIKLIK VE BOĞAZ AĞRISINI HAFİFLETEBİLİR"
Dr. Sivritepe, bilinçsiz takviye kullanımının zararlı olabileceğine dikkati çekerek, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Çinkonun, solunum yolu enfeksiyonlarında solunum hücrelerinin bütünlüğünü koruyarak ve bağışıklık fonksiyonlarını düzenleyerek iyileşmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ek olarak çinko takviyesinin, öksürük, tıkanıklık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını ortadan kaldırmaya ve hastalık süresini kısaltmaya yardımcı olabileceği belirtilmektedir. Bazı bilim insanları, üç aydan fazla rutin çinko takviyesinin solunum yolu enfeksiyonlarının süresini azaltmada olumlu bir etkisinin olduğunu doğrulamıştır. Her yıl solunum yolu enfeksiyonlarından ölen insanların sayısı göz önüne alındığında bu etkinin çok değerli olduğu aşikârdır. Güney Asya’da yapılan bir çalışmada çocuklarda çinko takviyesinin en yararlı etkisinin görülebilmesi için haftada en az 70 mg çinko verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Haftalık alınması önerilen çinko dozu 15-140 mg arasında değişmektedir. Uzun süreli yüksek dozlarda çinko takviyesinin bakır ve demir gibi diğer besinlerin emilimini azaltabileceği unutulmamalıdır.”
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