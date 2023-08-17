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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımları ilk çeyrekte yüzde 10,6 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımları ilk çeyrekte yüzde 10,6 arttı 

        Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımlarının ilk 7 ayda yıllık bazda yüzde 10,6 arttığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:19
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        Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımları arttı 
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        Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışına doğrudan yatırımlar, ocak-temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 artarak 71,93 milyar dolara ulaştı.

        İlk 7 ayda yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 6,3, yeni yatırım projelerin sözleşme değeri ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

        Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yüzde 15,3 artarak 13,69 milyar dolara ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 19'unu oluşturdu.

        Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, son 10 yılda dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyada altyapı, ulaştırma, iletişim ve diğer bağlantılılık projeleriyle Çin'in yurt dışı yatırımlarında önemli pay oluşturuyor.

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