Çin’in güneybatısında seller nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde dün itibarıyla şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle "en yüksek düzeyde" alarm verildi.
Eyaletteki 22 önemli nehrin su seviyelerinin yükselerek taşmasına neden olan kuvvetli yağışlar, Ya’an ve Lışan kentlerinde sellere yol açtı. Söz konusu sel olayları nedeniyle 100 binden fazla kişi, güvenli yerlere tahliye edildi.
Seller nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Ciucaygou Milli Parkı, güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılırken, 71 metre yüksekliğindeki Lışan Dev Buda heykeli de selden etkilendi.
Yükselen sular, heykelin parmaklarını kapladı. Buda heykeli, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde 90 yılı aşkın bir sürede inşa edilmişti.
- Yangzı Nehri, "1981’den bu yana en büyük sellerle" karşı karşıya
Çin’in en uzun, dünyanın en uzun 3. nehri Yangzı, son haftalarda sürekli artan yağış ve seller nedeniyle gündeme gelirken, nehir üzerinde dünyanın en büyük hidroelektrik barajı "Üç Geçit", 1981’den bu yana en büyük sel olaylarıyla karşı karşıya kaldı.
Çin Su Kaynakları Bakanlığınca, yapılan açıklamada, Yangzı Nehri boyunca sellerin kontrol altına alınmasına yönelik acil durum seviyesinin "en yüksek ikinci seviyeye" çıkarıldığını duyurdu.
Barajın saniyede 76 bin metreküp su akışına şahit olacağı belirtilerek, su seviyelerinin izlenmesi ve selle mücadele çabalarının artırılacağı bildirildi.
Üç Geçit Barajı, Yangzı Nehri üzerinde bulunuyor. Ülkenin Çinghay eyaletinden doğan Yangzı Nehri, Yünnan, Sıçuan, Hubey (barajının olduğu eyalet),Hunan, Ciangşi, Anhui, Ciangsu, eyaletlerinden geçerek Şanghay üzerinden Doğu Çin Denizi’ne dökülüyor.
Ülkenin Guangşi Cuang bölgesinde haziranda sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle 1950’li yıllarda inşa edilen bir barajın çökmesi, ülkedeki barajların güvenirliğinin tartışılmasına yol açmıştı.
Ülkedeki 98 binden fazla barajın yüzde 80’i 1960'dan önce inşa edildi.
Sel felaketlerinin artmasıyla güvenirlikleri sorgulanır hale gelen barajlar için Çinli uzmanlar, bu barajların sel kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ve risk taramalarının yapılması gerektiğine dikkati çekiyor.
- Sellerden 54 milyonu aşkın kişi etkilendi
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığınca 29 Temmuz’da yapılan açıklamada, ülkede 27 eyalet düzeyindeki bölgede sağanak yağışların tetiklediği sel olaylarından 54,8 milyon kişinin etkilendiği, 368 bin evin yıkıldığı ve doğrudan ekonomik kaybın yaklaşık 20,6 milyar dolar olduğu belirtilmişti. 158 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle 3,76 milyon kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
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