AA

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde 2007 yılında, kadınların sosyal hayata ve üretime daha çok katılımının sağlanması amacıyla başlatılan kursta haftanın 5 günü bir araya gelen kursiyerler, hayallerini çini ve seramiğe yansıtıyor.

Kurs sayesinde üretimde bulunan kadınlar, işledikleri tabak, vazo ve tabloların satışından gelir elde ediyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, 100'e yakın kursun bulunduğu merkezdeki çini atölyesinde eğitmenlerin desteğiyle güzel işler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Uygar, 7'den 70'e herkesin katılabildiği eğitimlerde ortaya çıkan objeleri değerlendirip kursiyerlere destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Çini eğitmeni Havva Göktepe Bektaş da geleneksel çini desenlerinin yanı sıra çağdaş desenlerden renkli çalışmalarla da uygulamalar yaptıklarını anlattı.

Kursiyer Safiye Özkan ise işten ayrıldıktan sonra sanata yöneldiğini, daha önce resim denemesi yaptığını, kursa geldikten sonra da çini alanında temel eğitim aldığını ifade ederek, "Çini sanatını çok seviyorum ve çok değerli buluyorum" dedi.

Sanatın insanın ruhuna hitap ettiğini dile getiren Özkan, çiniyle uğraşmanın haz verdiğini kaydetti.