Sete çıkıyorlar

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Zen Yapım imzalı ‘Çingene Kızı Zeugma’nın çekim öncesi hazırlıkları tamamlandı. Cavidan Balcı’nın senaryosunu yazdığı, Kamil Çetin’in yöneteceği filmin ekibi sete çıkmadan önce düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Gaziantep'te dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliği taşıyan Zeugma Mozaik Müzesi’nden çalınan ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin peşine düşen güvenlik görevlisi 'Hayri’nin yaşadıklarını hikaye edinen filmde başrolleri Aysel Nazim, Serkan Şengül ve Orhan Uslu paylaşıyor.

‘Çingene Kızı Zeugma’nın çekimleri 4 hafta boyunca Gaziantep’te farklı mekânlarda gerçekleştirilecek. Filmin başrol oyuncuları duygu ve görüşlerini şöyle dile getirdi;

Serkan Şengül: Benim her filmim ayrı bir serüven, ben de merakla bekliyorum çekimleri. Gaziantep yemekleri bizi birazcık zorlayacak gibi duruyor, kilo almadan çekimleri tamamlamak istiyoruz

Aysel Nazim: Filmin senaryosu çok güzel, arkadaşlarımız ile de hemen adapte olduk. Gaziantep yemekleri çok güzel, kesin kilo alacağım bu yüzden yanıma büyük beden kıyafetler de alacağım.