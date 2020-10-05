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Cineworld bütün salonlarını kapatma kararı aldı

İngiliz sinema salonu işletmecisi Cineworld, ülkesindeki ve ABD'deki toplam 663 salonunu geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu salonların ne zaman açılacağını ise açıklamadı. Şirketin hisseleri TSİ 14.30 itibarıyla yüzde 39.5 değer kaybederken 45 bin çalışanın geleceği ise belirsizliğini koruyor

05.10.2020 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Cineworld bütün salonlarını kapatma kararı aldı
HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük ikinci sinema işletmecisi Cineworld, koronavirüs sebebiyle ABD ve İngiltere'deki salonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Firmanın ABD'de 536, İngiltere'de ise 127 işletmesi bulunuyor. Bu kapanışlara geçici denilse de, salonların ne zaman tekrar açılacağına dair herhangi bir takvim ortaya konmadı.

Firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Cineworld CEO'su Mooky Greidinger "Cineworld bu kararın ne kadar zor alındığını yeterince vurgulayamaz" ifadelerini kullandı. Şirketin 45 bin çalışanının geleceği ise belirsizliğini koruyor.

ABD'de Regal, İngiltere'de ise Picturehouse markasıyla hizmet veren Cineworld'ün hisseleri Londra Borsası'nda açılışta yüzde 60 değer kaybetti. TSİ 14.30 itibarıyla ise kayıplarının bir kısmını geri verse de önceki kapanışa göre yüzde 39.5 değer kaybetmiş durumda.

Cineworld son yıllarda agresif bir büyüme stratejisi izlemiş bu sebeple de 2017'de 467 milyon dolar olan borcu 8.5 milyar dolara yükselmişti. Ancak bu stratejinin meyvelerini toplayamadan koronavirüs darbesi yedi.

FİLM ÇIKIŞ TARİHLERİ ERTELENİYOR

Koronavirüs sebebiyle seyirciler dünya genelinde sinema salonlarından uzak dururken film stüdyoları da yeni filmlerin çıkış tarihlerini bu sebeple sürekli erteliyor. Son olarak Metro-Goldwyn-Mayer, salonların büyük umut bağladığı yeni James Bond filminin çıkışının ertelendiğini duyurdu.

TÜRKİYE'DE DE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Dünyanın en büyük sinema işletmecilerinden birisi salon kapatma kararı alırken Türkiye'de de salonlar boş kalmaya devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla bu yıl Türkiye'de 16 milyon 963 bin seyirci sinemaya gitti. Boxoffice Türkiye verilerine göre seyirci sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 düştü. Sinema filmlerinden elde edilen toplam hasılat da benzer şekilde yüzde 49.4 gerileyerek 291 milyon 127 bin liraya geriledi.

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