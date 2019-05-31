Ciner Yayın Holding’ten açıklama

Bugün sabah saatlerinde kurumumuz haber spikeri Serap Belet’in çocuğunun okuduğu anaokulu öğrencilerinden oluşan bir öğrenci grubunun, üç öğretmen nezaretinde Serap Belet’i ve kurumumuzu ziyaretleri sırasında kalabalık olarak fotograf çekimi esnasında led ekran panosunun önüne oturduklarından panonun devrilmesi sonucunda maalesef yaralanma ile sonuçlanan müessif bir kaza yaşanmıştır.

Kaza anından itibaren kurum doktorumuz ve yöneticilerimizin müdahalesiyle ambulanslar çağrılmış ve kazadan etkilenen çocuklarımız, yöneticilerimiz eşliğinde çeşitli hastanelere gözetim, kontrol ve tedavi amaçlı olarak intikal ettirilmişlerdir.

Kazadan etkilenen öğrenci çocuklarımızın çoğunluğu taburcu edilmiş olup halihazırda bir öğrenci çocuğumuz yöneticilerimizin refakatinde hastanede müşahade altında bulunmaktadır.

Ziyaret amaçlı olarak kurumumuzda bulunan değerli öğrencilerimizin meydana gelen bu kaza sonucunda yaralanmaları sebebiyle derin üzüntülerimizi ifade ediyor, öğrencilerimiz ile değerli ailelerine geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimizi iletiyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Ciner Yayın Holding Kurumsal İletişim Başkanlığı