Ciner Medya Grubu'na ödül

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Uluslararası Kristal Ödülleri, geçtiğimiz akşam düzenlenen bir organizasyonla sahiplerine ulaştı. Yılın en iyilerinin ödüllendirildiği törende Show TV’nin başarılı magazin programı 'Pazar Sürprizi' 'En İyi Magazin Programı' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödülü Show TV Magazin Müdürü Reşat Balcıoğlu aldı. Sahnede konuşan Balcıoğlu, "Sanata ve sanatçıya saygı göstererek ortaya güzel bir şey çıkarmak için uğraşıyoruz. Bize bu ödülü layık gördüğünüz için, emeği geçen bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." diyerek, kendisine takdim edilen ödülü alkışlar eşliğinde aldı.