Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya oldu

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40 yılı aşkın meslek deneyimi olan ve Ankara gazetecilerinin duayen isimlerinden Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ciner Medya Grubu'nun yeni Ankara Temsilcisi oldu.

Bu görevi yürüten Ali Can Türkoğlu'nun Bloomberg HT Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla boşalan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevini bundan böyle deneyimli kalem Muharrem Sarıkaya yürütecek.