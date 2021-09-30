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Ankara’da uzun bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek, yaşamını yitiren Şenkal, Salih Selim Şenkal İzmir’de toprağa verildi.

CİNER GRUBU'NDA GÖREV ALDI

Maden yüksek mühendisi olan Salih Selim Şenkal, lisans derecesini 1980 yılında Zonguldak DMMA Maden Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra lisansüstü ve doktora derecelerini Dokuz Eylül ve Osman Gazi Üniversitelerinde tamamladı. 1981-1996 yılları arasında TKİ-GLİ Tunçbilek Yeraltı İşletmesi’nde görev alan Şenkal, 1996 - 1998 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998 - 2008 yılına kadar Ciner Grubu madencilik şirketlerinde işletme müdürlüğü, proje koordinatörlüğü, maden koordinatörlüğü, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

İKİ KIZ ÇOCUĞU BABASIYDI

Salih Selim Şenkal 2008 yılından 2011 yılına kadar maden firmalarında danışmanlık görevinde bulunduktan sonra, 2011 - 2016 yılları içinde Hattat Maden ve Enerji Şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 yılından itibaren Ciner Grubu Enerji ve Maden Şirketlerinde Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Şenkal, evli ve 2 kız çocuğu babasıydı.