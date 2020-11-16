Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta cam ambalaj sektörü ve yeni yatırımlar hakkında Bloomberg HT’nin sorularını cevapladı.
Ekonomide söylem değişikliklerinin yatırım konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyen Usta yeni yatırımlara hız vereceklerini kaydetti.
Usta, Ciner Grubu’nun yatırım planlamasına ilişkin şunları söyledi:
Söylem değişiklikleri bizi çok cesaretlendiriyor. Ciner Grubu olarak iyi bir yatırım grubuyuz. 2017 yıllarının sonuna kadar aşağı yukarı 4 milyar dolarlık yatırımı Türkiye içerisinde yaptık. Söylem değişikliğinden sonra ortamın bize sağlayacağı iyi imkanları değerlendirmek amacıyla Ciner Grubu olarak yatırımlara hız vermeye karar verdik. Öncelikle Kazan Soda’da bir kapasite artışı yapacağız. İki fırınımız üzerine bir tanesi Bozüyük’te ve bir tane de Kazan’da olmak üzere yeni fırın imalatları yapacağız. Bunlar yaklaşık 240-250 milyon euroluk yatırım. Cam yatırımları için 500 işçiye direkt 500 işçiye de dolaylı olmak üzere 1.000 kişiye yeni istihdam yaratacağız.
Usta, bu süreçte personel azaltımına asla gitmediklerini, tüm grupta maaşların zamanında yattığını ve kısa çalışma ödeneğine de başvurmadıklarını belirtti.
Cam ve soda külüne yapılacak yatırım da önümüzdeki yılın sonunda devreye girecek. Bir diğeri de ondan sonraki sene devreye girecek.
Ağırlıkla ihracata dönük bir yatırım yapıyoruz. Yurtdışında belli müşterilerle anlaşmalarımız var. Söz konusu müşterilerimize Türkiye’den üretim yapmak suretiyle sevkiyat yapacağız.
Biz ilk yatırıma başladığımız 2014-2015 yıllarından aşağı yukarı Türkiye’ye yapılan 400 milyon tonluk ithalatı kestik. Şimdi ihracat yapmak üzere yatırım yapıyoruz. Özellikle Batı Avrupa’ya İngiltere ve Belçika başta olmak üzere ihracat yapmaya başladık. Bunu artıracağız söz konusu fırınlar tamamı ile bu alanlara yönelecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!