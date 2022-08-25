Ciner Bilgi Grubu’nun mutlu günü

Ciner Bilgi Grubu çalışanı Sadık Tekgöz ve eşi Berna Tekgöz'ün bebekleri dünyaya geldi.

Çiftin Tarık adını verdikleri bebekleri, 25 Ağustos Perşembe sabah saat 09.46'da dünyaya gözlerini açtı.

51 cm. boyunda ve 3500 gr. ağırlığında, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Tarık bebeğe mutlu bir ömür diliyoruz.