İspanyol modelden Türkiye'ye mesaj

Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimleri defilelerinde podyuma çıkaran Dosso Dossi Fashion Show, 20'nci yılında yine ünlü bir ismi ağırlayacak.
İspanyol asıllı 1998 Hollanda doğumlu model Cindy Kimberly, Antalya'da Nest Convention Center'da 16 Aralık'ta düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak.
Cindy Kimberly, sosyal medya hesabından "Merhaba Türkiye" mesajını paylaştı. Ünlü model, "Hepinizi Dosso Dossi Fashion Show'un 20'nci yıl dönümünde Antalya'da göreceğim için mutluyum. Hepinizi seviyorum" dedi. Kimberly'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.