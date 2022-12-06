İspanyol modelden Türkiye'ye mesaj

Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimleri defilelerinde podyuma çıkaran Dosso Dossi Fashion Show, 20'nci yılında yine ünlü bir ismi ağırlayacak.

İspanyol asıllı 1998 Hollanda doğumlu model Cindy Kimberly, Antalya 'da Nest Convention Center'da 16 Aralık'ta düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak.