Çin’den ABD’ye "Tayvan’a silah satışının durdurulması" çağrısı

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Tayvan’a yaklaşık 600 milyon dolar değerinde silah satışının "Tek Çin" ilkesini ihlal etiğini söyledi.
ABD’nin bu hareketiyle Çin’in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiği ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını çiğnediği değerlendirmesinde bulunan Sözcü Vang, "Çin, buna kararlılıkla karşı çıkıyor. Çin, ABD’yi Çin-ABD ilişkileri ve Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarına zarar vermekten kaçınması adına Tayvan’a silah satışı ve askeri ilişkileri durdurmaya çağırıyor." dedi.
ABD basınında çıkan haberlere göre Tayvan, Washington yönetimiyle yaklaşık 600 milyon dolar tutarında 4 insansız hava aracı satın almak için müzakereler yürütüyor.
Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.
- "ABD devlet gücünü istismar ediyor”
Öte yandan Sözcü Vang, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok (Douyin) ve WeChat (Veyşin) ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamasını "devlet gücünü istismar" olarak niteledi.
ABD'nin sıklıkla ulusal güvenliği bahane ederek devlet gücünü istismar ettiğini ve ilgili şirketlere mantıksız şekilde baskı uyguladığını belirten Sözcü Vang, "Çin buna kararlılıkla karşı çıkıyor." dedi.
Vang, ABD’ye kendi kamuoyu ve uluslararası toplumun sesini duyması tavsiyesinde bulunarak, "ABD’yi yanlış hareketlerini düzeltmeye, ekonomik meseleleri siyasileştirmemeye, ilgili şirketlere baskı yapmayı bırakmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump'ın dün imzaladığı ABD'de kişi veya kuruluşların TikTok ve WeChat ile herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi öngören kararnamelerin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.
Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada ise ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.
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