Çin’den ABD’nin Hong Kong yaptırımına misilleme

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Hong Konglu yetkililere yaptırım kararıyla açıkça Hong Kong’a karıştığını ve Çin’in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini söyledi.
"ABD ilgili kararıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normlarını ciddi şekilde ihlal ediyor. Çin tarafı, bu duruma kesinlikle karşı çıkıyor ve (bu kararı) güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullanan Sözcü Cao, Çin’in de Hong Kong ile alakalı meselelerde kötü şekilde davranan ABD’li yetkililere yaptırım uygulamaya karar verdiğini kaydetti.
Cao, yaptırım uygulanacak kişilerin ABD’li senatörlerden Marco Rubio, Ted Cruz ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth başta olmak üzere 11 kişi olduğunu belirtirken, yaptırım kararının kapsamı hakkında bilgi vermedi.
- ABD'nin 11 kişiyi yaptırım listesine alması
ABD Hazine Bakanlığından 7 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "Hong Kong'un otonomluğunu baltaladıkları ve Hong Kong halkının ifade ve toplanma özgürlüğünü kısıtladıkları" gerekçesiyle 11 kişinin yaptırım listesine alındığı vurgulanmıştı.
Açıklamada, Hong Kong'da geçen aylarda yürürlüğe giren yeni güvenlik kanununun, bölgenin yüksek otonomi yapısına zarar verdiği ve insan haklarını ihlal ettiği savunularak, Washington yönetiminin Hong Kong halkının yanında olduğunun altı çizilmişti.
Yaptırım listesinde Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping-keung, Hong Kong'un eski Emniyet Müdürü Stephen Lo Wai-chung ve bazı Hong Konglu üst düzey yöneticiler yer aldığı belirtilirken, yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el koyulmuş, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapması yasaklamıştı.
- Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu
Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.
Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.
Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.
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