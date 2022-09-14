Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden kaçan pandalar gündem oldu.

Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssünde bulunan anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı. Pandaların kaçtığı anlar anbean kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü.

Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.