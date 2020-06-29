Çin’de sel faciası: En az 12 can kaybı

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Çin'in güneybatısında üç gün önce başlayan şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışa bağlı sel ve toprak kayması sonucu, en az 12 kişi hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de arandığı bildirdi.

Çin'in Siçuan eyaletindeki Mianning ve Yihai ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir 12 kişinin öldüğü, 10 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Bölgeden 7 bin 705 kişi tahliye edildiği ifade edildi. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Haziran ayının başından bu yana yaşanan sel baskınında, 78 kişinin ölü veya kayıp olduğunu, 100 binden fazla evin zarar gördüğünü ve 3,5 milyar dolardan fazla ekonomik zarara neden olduğunu belirtti.

Çin'in son yıllardaki en büyük sel felaketinin 2.000'den fazla kişinin öldüğü ve yaklaşık 3 milyon evin yıkıldığı 1998 yılında gerçekleştiği ifade ediliyor.

ONLARCA KİŞİ MAHSUR KALDI

Çin ulusal gözlemevi, tahribata yol açan şiddetli yağışlardan dolayı mavi alarma geçti. Ulusal Meteoroloji Merkezi, yarın sabah saatlerine kadar Zhejiang, Anhui, Hubei, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Yunnan, Sichuan, Hebei ve Shandong eyaletlerinde şiddetli yağmur ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Hubei eyaletinde selde arabasında mahsur kalanlar arabanın camı kırılarak kurtarılırken, trafik polisleri su biriken alanlara girmemesi için araçları uyardı.

Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu bölgelerde saatte 70 milimetre kadar yağış düşmesinin beklendiğini kaydederken, yerel makamlar sel ve toprak kaymasına karşı uyarıldı.

Dört aşamadan oluşan renk kodlu hava uyarı sisteminin bulunduğu Çin’de, kırmızı en şiddetli alarm olurken onu sırasıyla turuncu, sarı ve mavi alarm takip ediyor.

Ülkenin güneyinde Haziran ayının başından bu yana etkili olan sağanak yağışlar büyük maddi hasara yol açtı.